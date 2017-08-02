Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Ереване

ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Ереване, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС республики Нана Гндоян.

"Второго августа поступил сигнал о том, что в одном из домов ереванского квартала Давидашен произошел взрыв. Два человека пострадали. На место происшествия направились два боевых расчета, инженерно-саперная группа сил гражданской обороны, оперативная группа центра кризисного управления и группа быстрого реагирования", — отметила она.

По данным местных СМИ, у одного из раненых в результате взрыва оторвало стопу. На месте происшествия находятся также представители правоохранительных органов.

О причинах взрыва не сообщается.