Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Ереване
20:5802.08.2017
(обновлено: 21:54 02.08.2017)
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Ереване, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС республики Нана Гндоян.
"Второго августа поступил сигнал о том, что в одном из домов ереванского квартала Давидашен произошел взрыв. Два человека пострадали. На место происшествия направились два боевых расчета, инженерно-саперная группа сил гражданской обороны, оперативная группа центра кризисного управления и группа быстрого реагирования", — отметила она.
По данным местных СМИ, у одного из раненых в результате взрыва оторвало стопу. На месте происшествия находятся также представители правоохранительных органов.
О причинах взрыва не сообщается.