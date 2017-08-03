РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 авг – РИА Новости. Палата депутатов Национального конгресса Бразилии в среду не набрала достаточного числа голосов, чтобы разрешить верховному суду начать уголовный процесс против президента Мишела Темера, обвиняемого в коррупции, который мог закончиться его отставкой.

В ходе транслировавшегося по местному телевидению голосования против этого предложения уже проголосовал 161 депутат, что делает невозможным – с учетом отсутствующих и воздержавшихся – сторонникам отставки Темера набрать две трети голосов, как того требует законодательство.

В случае одобрения процесса депутатами Темер был бы отстранен от власти на 180 дней для рассмотрения дела в верховном суде. Темер, в случае признания виновным, окончательно был бы смещен с поста главы государства — точно так же, как годом ранее его предшественница Дилма Роуссефф.

Обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса в конце июня. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул против Темера обвинение в "пассивной коррупции".

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку. Теперь процесс против Темера будет приостановлен до истечения срока его полномочий на посту главы государства в конце 2018 года, а ответить перед правосудием он сможет в 2019 году.