МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник совета национальной безопасности при президенте США уволен после написания эксцентричного заявления о том, что политический курс американского президента Дональда Трампа находится под угрозой со стороны внешних и внутренних сил, включая "глобалистов и исламистов", а также "культурных марксистов", пишет издание Atlantic.

Как сообщили изданию источники, Рича Хиггинса уволили 21 июля, спустя несколько месяцев после его вступления в должность главы отдела стратегического планирования ведомства.

Записка появилась в мае, а через некоторое время попала в руки людей, не работающих в администрации Трампа, как пишет издание, создавая ложный образ команды президента.

"Глобалисты и исламисты уверены, что для того, чтобы добиться успеха, Америка как идея, как национальная и политическая идентичность должна быть уничтожена" — приводит издание выдержку из заявления Хиггинса. "Исламисты вступят в союз с культурными марксистами… а потом поглотят их", — говорится в записке.

Кроме того, в записке отмечалось, что разбирательство по поводу "связей Трампа с РФ" также является попыткой подорвать деятельность президента.

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию с увольнением Хиггинса, отмечает издание.

В последнее время администрацию президента охватила череда увольнений. На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. В понедельник, на 11-й день после своего назначения, был уволен директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.