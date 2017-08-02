Оппозиция в Грузии планирует протесты с требованием отставки правительства

ТБИЛИСИ, 2 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" осенью, незадолго до выборов в местные органы власти, намерена начать акции протеста с требованием отставки правительства, сообщила один из лидеров партии, вице-спикер парламента Ирма Инашвили на брифинге.

Инашвили заявила о "бесполезной" попытке "Альянса патриотов Грузии" найти общий язык с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Последней каплей, по ее словам, стал визит вице-президента США Майка Пенса, на встречу с которым представителей "Альянса" не позвали.

"Акции протеста начнутся с 17 сентября. Вместе с грузинским народом мы покажем этим зазнавшимся властям силу народа. Это не обида, в политике не существует термина "обида". "Грузинская мечта" проводит политику, которая поощряет и выгодна для Гиги Бокерия (оппозиционного депутата — ред.) и второго крыла "Национального движения", — приводит слова Инашвили агентство Sputnik Грузия.

Бокерия является одним из лидеров партии "Европейская Грузия – движение за свободу", которую в конце 2016 года создали авторитетные политики, отколовшиеся от бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Как передает агентство, во время визита в Грузию 1 августа Пенс провел встречи с первыми лицами страны и представителями четырех оппозиционных партий — "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Свободные демократы" и "Движение строительства".

"Я бы обязательно поприсутствовала на встрече, поскольку вице-президент Америки выражает именно ту политическую идеологию, которую мы проводим. Он христиан, консерватор, и нас связывают общие ценности. Поэтому для меня как для политика встреча с ним была бы очень интересной. Однако эту встречу преднамеренно заблокировали. Заблокировали в результате сговора Бокерия с сегодняшними властями", — утверждает Инашвили.

В середине июля три депутата от парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" побывали в Москве и провели встречи с российскими депутатами, за что подверглись резкой критике со стороны коллег в Грузии. В парламенте у "Альянса" шесть из 150 мест.

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