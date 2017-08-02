Трамп поддержал ужесточение требований к мигрантам

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект, предусматривающий запрет на въезд в страну мигрантов без средств к существованию и не владеющих английским языком.
По словам главы государства, новый план разрешает въезд только иммигрантам, которые "говорят по-английски, финансово обеспечивают себя и свою семью".
"Они (иммигранты – ред.) не будут просто приезжать и сразу получать пособия", — сказал Трамп.
Он отметил, что предлагаемый законопроект "представляет собой самую значительную реформу нашей иммиграционной системы за половину столетия".
Проведение такой реформы было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.