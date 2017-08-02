Среди пострадавших от взрыва в Абхазии российских туристов нет

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Федеральное агентство по туризму со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщает, что среди пострадавших в результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии нет российских туристов.

"В ситуационно-кризисном центре МИД РФ нам сообщили, что взрывы ещё продолжаются, но звучат они в горах. Нас заверили, что российские туристы в результате инцидента не пострадали", — заявила РИА Новости советник главы ведомства Светлана Сергеева.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Абхазии сообщил, что среди пострадавших от взрывов на складе боеприпасов, по предварительным данным Минздрава республики, 20 россиян.

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