При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиян

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии, по предварительным данным Минздрава республики, пострадали 19 россиян, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

"По предварительным данным, пострадали 19 россиян, общее количество пострадавших — 27 человек", — сказал Джавадов, указав, что это не окончательная цифра.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшие доставляются в лечебные учреждения. Тушение пожара на складе продолжается.

Позднее в Ростуризме заявили, что среди раненых нет туристов из России.

В пресс-службе Южного военного округа также отметили, что личный состав российской военной базы в Абхазии при взрыве не пострадал.

Ранее агентство Sputnik Абхазия сообщило, что на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское примерно в 16:30 произошел взрыв. "Произошел пожар на охраняемых складах, которые находятся выше сероводородного горячего источника. Причины выясняем", — прокомментировал событие глава поселения Анзор Сакания.

Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности населения и приступили к эвакуации людей из села.

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