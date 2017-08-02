В Мексике похитили контейнер с радиоактивными материалами

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Груз с радиоактивными материалами вновь украден в Мексике, сообщает во вторник МВД.

Похищение контейнера было совершено в штате Нуэво-Леон на севере страны. Сейчас тревога объявлена сразу в пяти штатах — Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас и Коауила.

"Национальная служба гражданской обороны сообщает, что источник представляет невысокий риск, однако может быть опасен для людей, если не будут соблюдены условия безопасности, и может причинить серьезные травмы человеку, который с ним обращается", – говорится в сообщении МВД. Риск серьезно вырастет, если материалы будут извлечены из контейнера.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Последние случаи их похищения были отмечены в феврале и апреле 2017 года. В 2016 году власти юго-восточного штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.