Очевидец сообщил о пострадавших при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии

СУХУМ, 2 авг – РИА Новости. Жителю села Приморское в Абхазии, чей дом расположен в 300 метрах от эпицентра взрыва на складе боеприпасов, оказывается медицинская помощь, по словам пострадавшего, в дом попал снаряд, его жена и ребенок госпитализированы, передает агентство Sputnik Абхазия.

Ранее Sputnik Абхазия сообщило, что на складе в селе Приморское произошел взрыв. По данным Минобороны Абхазии, число пострадавших выясняется.

По словам местного жителя, в его дом попал снаряд, а его супругу и ребенка увезли в больницу, об их дальнейшей судьбе он пока ничего не знает.

По данным агентства, на подъездах к селу образовались большие автомобильные заторы. По республиканской дороге ограничен проезд транспорта в виду возможности попадания осколков на трассу. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность.