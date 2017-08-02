Газета Telegraph по ошибке "похоронила" супруга британской королевы
14:0202.08.2017
(обновлено: 14:05 02.08.2017)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британская газета Telegraph по ошибке сообщила на своем сайте о смерти 96-летнего супруга королевы Великобритании принца Филиппа.
Автор издания Guardian Рианнон Косслетт в своем микроблоге в Twitter опубликовала ссылку, ведущую на материал Telegraph о смерти принца. "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет", — гласит заголовок опубликованной ссылки.
Примечание под заголовком подчеркивает, что новость должна стать главной. По всей видимости, издание по ошибке опубликовало заготовленный текст на случай настоящей кончины члена королевской семьи. Однако при открытии ссылки появляется статья о последнем выходе Филиппа в свет. При введении соответствующего поискового запроса в Google также выдается ссылка на материал о кончине принца.
Журналистка Guardian иронично назвала публикацию "королевским провалом".
Представители Daily Telegraph пока никак не прокомментировали ситуацию.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп с августа откажется от исполнения своих королевских обязанностей. Соответствующее официальное заявление королевская семья опубликовала 4 мая. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал. 1960 год.
Некоторые британские СМИ связывают принятие этого решения с ухудшением здоровья принца Филиппа, которому через месяц, 10 июня исполнится 96 лет. На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 1999 год.
Принц Филипп женился на наследнице британского престола в 1947 году. Биографы королевской четы сходятся во мнении, что он был единственной любовью королевы. На фото: свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа. На фото: принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы.
Филипп является правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. На фото: будущий принц Филипп (светловолосый мальчик в центре снимка) в школе в парижском пригороде Сент-Клу.
Перед свадьбой Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского, сменил греческое православие на англиканство, принял британское подданство и взял фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен. На фото: королевская чета в туземной деревне Тжапукай в Австралии, 2002 год.
Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятила мужа в принцы. На фото: принц Филипп во время игры в поло, 1950 год.
В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. По словам подруги королевы Маргарет Родс, это время Елизавета называет самым счастливым в своей жизни – тогда она смогла пожить "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей – принца Чарльза и принцессы Анны. На фото: принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Вирджинии, 1991 год.
В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы. Спустя год умер король Георг и с этого момента Филипп посвящает свою жизнь королеве и работе патронируемых им организаций, их около 800. На фото: королевская чета позирует с членами Дворцовой гвардии, 2004 год.
Принц Филипп, как и его супруга, за свою долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он остается консортом самое продолжительное время в британской истории. Кроме того, герцог Эдинбургский поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи и является самым долгоживущим из потомков королевы Виктории. На фото: Принц Филипп фотографируется с членами группы The Beatles, 1964 год.
В 2017 году Елизавета и Филипп отметят 70-летие свадьбы. Дожить до такого юбилея в королевской семье до них не удавалось никому. На фото: принц Филипп перед началом регаты в Каусе, 1963 год.
"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала о супруге сама Елизавета в 2002 году. На фото: принц Филипп с актерами мюзикла "Чикаго", 1999 год.
Принц Филипп всегда любил спорт. До начала 1970-х годов он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекается яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета. На фото: принц Филипп бросает копье во время посещения морского училища в Уэльсе, 1949 год.
В 1956 году принцу Филиппу удалось сохранить контроль над управлением военно-транспортным самолетом после того, как в кабине пилота взорвался огнетушитель. Несмотря на удушающую гарь, заполнившую кабину, принцу удалось посадить самолет через 10 минут после взрыва.
Еще одним увлечение принца является живопись маслом и коллекционирование. Герцог Эдинбургский является обладателем значительной коллекции современных комиксов. На фото: королевская чета на детском слете в Сент-Люсии, 1966 год.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: в то время, пока она, как монарх, возглавляет страну, семью будет возглавлять Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда остается за герцогом Эдинбургским. На фото: Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на скачках в Аскоте, 2011 год.