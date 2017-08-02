Газета Telegraph по ошибке "похоронила" супруга британской королевы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британская газета Telegraph по ошибке сообщила на своем сайте о смерти 96-летнего супруга королевы Великобритании принца Филиппа.

Автор издания Guardian Рианнон Косслетт в своем микроблоге в Twitter опубликовала ссылку, ведущую на материал Telegraph о смерти принца. "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет", — гласит заголовок опубликованной ссылки.

Примечание под заголовком подчеркивает, что новость должна стать главной. По всей видимости, издание по ошибке опубликовало заготовленный текст на случай настоящей кончины члена королевской семьи. Однако при открытии ссылки появляется статья о последнем выходе Филиппа в свет. При введении соответствующего поискового запроса в Google также выдается ссылка на материал о кончине принца.

Журналистка Guardian иронично назвала публикацию "королевским провалом".

Представители Daily Telegraph пока никак не прокомментировали ситуацию.