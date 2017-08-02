Рогозин ждет, что Румыния покажет твиты, из-за которых ему запретили пролет

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал главу румынского МИД Теодора Мелешкану предъявить общественности скриншоты сообщений, якобы опубликованных в Twitter российского высокопоставленного чиновника, на которые дипломат ссылался, объясняя решение Румынии закрыть воздушное пространство для самолета авиакомпании S7.

Ранее Мелешкану заявлял , что Рогозин намеренно пытался пересечь румынскую воздушную границу, несмотря на санкции ЕС. По его словам, перед поездкой Рогозин "опубликовал в Twitter информацию о том, что пересечет воздушную границу Румынии и разместил соответствующую карту, чтобы видели, где он въезжает, а где выезжает".

"Если есть у вас документ, покажите! Я хотел бы понять: эта нервная реакция румынских властей, этот оправдательный тон, сначала министра обороны, сейчас министра иностранных дел. Кто им вообще докладывает эту информацию, что за команда у них, что за помощники?" — заявил Рогозин, комментируя произошедший инцидент в интервью молдавскому телеканалу НТВ.

По словам Рогозина, румынский министр иностранных дел сослался "на какой-то скриншот какого-то моего сообщения, где я показал карту, как я буду въезжать в Молдову". "Это что за бред? Пусть покажет этот скриншот, где он его взял, кто ему его подсунул, пусть он назовет балбеса, который таскает ему такие документы", — призвал российский вице-премьер.

В своем микроблоге в Twitter Рогозин также добавил, что власти Румынии должны не оправдываться, а показать документы. "Вместо оправданий и вранья румыны должны показать документы, на которые ссылаются", — написал он.

Он напомнил, что официальные делегации никогда не раскрывают публично своих маршрутов, даты вылета, рейса и других подробностей, даже если это обычный рейсовый самолет. Секретность объясняется необходимостью соблюдения определенных мер безопасности. "Чтобы мы что-то публиковали, я или мои помощники? Это даже не смешно становится, просто руками разводишь и понимаешь, что за уровень у этих людей, если они не просто принимают решения на основе таких вот фактов, но и еще и об этом публично говорят", — возмутился Рогозин.

Зампред правительства РФ напомнил, что когда его поездка в Кишинев еще только планировалась, в ряде источников уже появилась дезинформация о том, что он планирует прибыть в Молдавию военным самолетом.

"Что значит военный самолет? Это что — истребитель, бомбардировщик? Это чушь какая-то! У нас не было никакого заявления, и даже в голову не могло прийти лететь военным самолетом. Это просто не по статусу мне летать военными самолетами. Даже если это большой пассажирский самолет, но в ведении министерства обороны, все равно это не средство передвижения для руководителя правительственной делегации", — заявил он.

Рогозин напомнил другой инцидент, который три года назад произошёл с чартерным бортом, на котором он прибыл в Кишинев. Лайнер был арестован и подвержен обыску. С тех пор было принято решение пользоваться услугами рейсовых авиакомпаний. "Мы исходили из того, что тем же самым маршрутом, в обход Украины, через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию я полечу. Никогда такого рода ситуаций не возникало, молдавские власти были в курсе этой рутинной ситуации с перелетом, все знали, в аэропорту находилась официальная делегация протокола Молдавии, которая должна была встречать. Поэтому считаю, что это была провокация, опасная и по сути дела с моральной точки зрения грязная", — заключил вице-премьер.

Румынские власти 28 июля под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.