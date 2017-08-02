Рогозин ждет, что Румыния покажет твиты, из-за которых ему запретили пролет

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал главу румынского МИД Теодора Мелешкану предъявить общественности скриншоты сообщений, якобы опубликованных в Twitter российского высокопоставленного чиновника, на которые дипломат ссылался, объясняя решение Румынии закрыть воздушное пространство для самолета авиакомпании S7.
"Если есть у вас документ, покажите! Я хотел бы понять: эта нервная реакция румынских властей, этот оправдательный тон, сначала министра обороны, сейчас министра иностранных дел. Кто им вообще докладывает эту информацию, что за команда у них, что за помощники?" — заявил Рогозин, комментируя произошедший инцидент в интервью молдавскому телеканалу НТВ.
В своем микроблоге в Twitter Рогозин также добавил, что власти Румынии должны не оправдываться, а показать документы. "Вместо оправданий и вранья румыны должны показать документы, на которые ссылаются", — написал он.
Он напомнил, что официальные делегации никогда не раскрывают публично своих маршрутов, даты вылета, рейса и других подробностей, даже если это обычный рейсовый самолет. Секретность объясняется необходимостью соблюдения определенных мер безопасности. "Чтобы мы что-то публиковали, я или мои помощники? Это даже не смешно становится, просто руками разводишь и понимаешь, что за уровень у этих людей, если они не просто принимают решения на основе таких вот фактов, но и еще и об этом публично говорят", — возмутился Рогозин.
"Что значит военный самолет? Это что — истребитель, бомбардировщик? Это чушь какая-то! У нас не было никакого заявления, и даже в голову не могло прийти лететь военным самолетом. Это просто не по статусу мне летать военными самолетами. Даже если это большой пассажирский самолет, но в ведении министерства обороны, все равно это не средство передвижения для руководителя правительственной делегации", — заявил он.
Румынские власти 28 июля под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.