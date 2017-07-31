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В мире

Глава МИД Румынии объяснил причину запрета на пролет самолета из России

18:4431.07.2017
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© AFP 2017 / Attila Kisbenedek Глава румынского МИД Теодор Мелешкану. Архивное фотоГлава румынского МИД Теодор Мелешкану. Архивное фото
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek

КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану считает, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин намеренно пытался пересечь румынскую воздушную границу, несмотря на то что против него действуют санкции Европейского союза, сообщают местные СМИ.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелескану. Архивное фото
© AP Photo / Petar Petrov
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Румынские власти 28 июля под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

В интервью румынскому телеканалу Antena 3 Мелешкану подчеркнул, что, по его мнению, "весь этот вопрос с пересечением воздушной границы Румынии был, очевидно, спланирован, чтобы создать политические разногласия между Румынией и Россией".

"Еще за несколько дней до того, как отправиться в Приднестровье, Рогозин опубликовал в Twitter информацию о том, что пересечет воздушную границу Румынии и разместил соответствующую карту, чтобы видели, где он въезжает, а где выезжает и так далее. С моей точки зрения, это было сознательно продумано вице-премьером Рогозиным, чтобы создать трудности в отношениях между Румынией и Россией", — отметил Мелешкану.

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По его словам, российский чиновник "хотел продемонстрировать, что санкции, примененные Евросоюзом по отношению к некоторым чиновникам, которые включены в черный список и у которых нет права путешествовать или пересекать транзитом территории стран-членов ЕС, не работают".

"Очевидно, когда публично делается такое заявление, то оно становится отправной точкой для запуска механизма, который учитывает санкции ЕС. Это сообщение было получено от нас и Консульским отделом, который проинформировал Орган гражданской авиации Румынии, где отметили, что в соответствии с установленными ЕС санкциями не представляется право на пересечение воздушной границы этому самолету, даже если он гражданский", — сказал Мелешкану.

По мнению румынского министра, жизням граждан, которые находились в этом самолете, ничего не угрожало.

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