МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более шести тысяч зрителей посетили международный конкурс "Чистое небо" на китайском полигоне Корла, что является рекордной цифрой для Армейских международных игр (АрМИ-2017) в Китае, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Более шести тысяч зрителей посетили сегодня международный конкурс "Чистое небо" на полигоне Корла министерства обороны Китая, расположенном на северо-западе КНР. В настоящее время это рекордная цифра для "АрМИ-2017" в Китае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полигон Корла был впервые открыт для гражданских людей. Церемонию открытия АрМ-2017, несмотря на грандиозное фееричное шоу с ярким национальным колоритом, посетили только пять тысяч человек. За три дня международных состязаний полигон собрал уже около 15 тысяч зрителей, впереди еще десять соревновательных дней.

По прогнозам главного судьи состязаний на полигоне Корла генерал-майора Сюй Юй Цзе, АрМИ-2017 соберет более 30 тысяч зрителей. Однако эта цифра с высокой долей вероятности может увеличиться в три раза. Билеты на соревнования раздаются бесплатно, практически всем желающим.

Армейские международные игры — 2017 проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.