Три судьи верховного суда Венесуэлы попросили помощи в посольстве Чили

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Еще двое судей верховного суда Венесуэлы, назначенных оппозиционным парламентом, укрылись в посольстве Чили в Каракасе, сообщил во вторник глава чилийского МИД Эральдо Муньос.

Ранее в диппредставительстве укрылась судья Эленис дель Валье Родригес.

"Этим вечером (вторника) еще два гостя пришли в резиденцию Чили в Каракасе в поиске защиты – Беатрис Руис и Хосе Фернандо Нуньес. Они просят убежища", — написал Муньос в своем микроблоге в Twitter.

В июле президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных ранее к присяге Национальной ассамблеей. Тогда же сотрудниками SEBIN (Боливарианской службы разведки — ред.) был задержан адвокат Анхель Сарпа, затем еще двое членов ВС. Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы приступили к блокировке счетов судей верховного суда, назначенных парламентом.

Конфликт между парламентом и верховным судом начался после передачи суду полномочий оппозиционной ассамблеи, которая была частично лишена своих функций за неуважение к другим ветвям власти. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против инициированного Мадуро созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 120 человек.

Высшая судебная инстанция Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встала на сторону Мадуро в его конфликте с Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.