С нарушением границ: истребители НАТО перехватили самолеты ВКС над Балтикой

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Истребители ВВС Испании во время операции по перехвату российских МиГ-31 и Ан-26 ненадолго вторглись в воздушное пространство Финляндии. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

По его словам, два F-18 Hornet, базирующихся на эстонской авиабазе Эмари, осуществили вылет утром во вторник чтобы перехватить "неидентифицированные военные воздушные суда рядом с эстонским воздушным пространством".

"При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские самолеты случайно вошли в финское воздушное пространство. Командование НАТО рассказало об инциденте финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию", — разъяснил ситуацию представитель альянса.

В Хельсинки заявили, что вторжение F-18 в воздушное пространство страны произошло без санкции финских властей.

В Минобороны России подчеркнули, что два МиГ-31 и Ан-26 выполняли задачи в рамках учебно-тренировочного полета над нейтральными водами Балтики и не нарушали границ других государств.

"Тайфун" над Черным морем

Истребители ВВС стран НАТО регулярно вылетают на перехват российских самолетов. На прошлой неделе "Тайфуны" Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили над Черным морем сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22 ВКС России. Сообщалось, что истребители вылетели с румынской авиабазы "Михаил Когельничану" у города Констанца. Британский самолет проследил за ракетоносцами в рамках миссии воздушной полиции НАТО, пока те не покинули зону интересов альянса.

"Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе", — прокомментировал инцидент командир базирующейся в Румынии эскадрильи НАТО Эндрю Коу.

У берегов Аляски

В апреле два F-22 ВВС США, патрулировавшие воздушное пространство примерно в 50 милях к юго-западу от города Чариот, штат Аляска, вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35.

Комментируя инцидент, американские военные обратили внимание на высокий уровень подготовки российских пилотов. "Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный", — заявила РИА Новости официальный представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пек.

При этом она подчеркнула, что сама ситуация не носит экстраординарного характера, поскольку с 2007 года схожие операции осуществлялись американскими ВВС порядка 60 раз.

Перехват самолета Шойгу



Значительный резонанс вызвала попытка перехвата самолета главы Минобороны России Сергея Шойгу истребителями польских ВВС в июне. Инцидент произошел, когда борт Шойгу направлялся в Калининградскую область. Вскоре за самолетом министра "увязался" F-16, но между ним и российским лайнером "встал" истребитель эскорта Су-27.

После того, как машина ВКС, качнув крыльями, "показала" польским пилотам свое вооружение, те поспешили вернуться на базу.

Подобные меры альянс предпринял и во время перелета министра из Калининграда в Москву. Однако в этом случае истребители следовали на значительном расстоянии от российского самолета, не пытаясь сблизиться.

Как позже пояснили в Варшаве, F-16 выполнял миссию по патрулированию воздушного пространства над странами Прибалтики. Военные получили "сигнал тревоги" в связи с приближением российских машин и вылетели на перехват в соответствии с обязательствами в рамках сферы компетенций Североатлантического альянса.

Следует отметить, что этот случай не был первым для борта главы Минобороны. Аналогичный инцидент над Балтикой произошел в конце марта прошлого года — тогда истребители "Еврофайтер" не решились приблизиться к самолету Шойгу и следовали за ним на расстоянии двух километров.

В НАТО действия своих пилотов объяснили тем, что Су-27, сопровождавшие министерский Ту-154, не вышли на связь.

Обычная практика

Российские ВКС также регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам. Только за июль российские летчики более 20 раз поднимались в воздух для пресечения несанкционированного проникновения в воздушное пространство РФ.

В июне в НАТО заявили, что российский Су-27 с целью перехвата пошел на "опасное сближение" с американским самолетом-разведчиком RC-135 над Балтикой. По словам представителей Пентагона, контакт был "небезопасным" из-за "высокой скорости сближения и неудобств в управлении самолетом". При этом в Минобороны отметили, что истребитель ВКС был поднят в воздух для выполнения рутинной задачи по сопровождению цели над нейтральными водами.

Комментируя регулярные сближения самолетов над Балтикой, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перехваты, как правило, выполняются профессионально и безопасно и являются обычной практикой, связанной с процедурой идентификации летательных аппаратов.