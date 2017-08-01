СМИ: не менее 17 человек пострадали в результате атаки смертника в Сомали

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Кисмайо в Сомали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Представитель автономного образования Джубаленд Хассан Аден Мохамед (Hassan Aden Mohamed) подтвердил сообщения об инциденте. По его словам, целью атаки были мирные жители в ресторане.

"Террорист-смертник зашел в ресторан, подорвал себя, в результате атаки пострадали 17 человек. В настоящее время мы проводим спасательную операцию, силы безопасности оценивают ситуацию", — приводит агентство слова Мохамеда.

Как отмечает агентство, независимые источники сообщили о том, что на месте происшествия были найдены тела двух погибших. Отмечается, что большинство пострадавших — мирные жители.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.