СМИ: Ицунори Онодэра может вновь стать министром обороны Японии

© AP Photo / Toshifumi Kitamura Министр обороны Японии подала в отставку Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен назначить на пост министра обороны страны законодателя от правящей Либерально-демократической партии Ицунори Онодэру во время ожидаемых в четверг перестановок в кабинете министров, передало информационное агентство Киодо.

С декабря 2012 года почти в течение двух лет ныне 57-летний Онодэра уже был министром обороны Японии. Теперь он займет место ушедшей в отставку на прошлой неделе главы военного ведомства Томоми Инады.

В пятницу Инада заявила на пресс-конференции, что подала прошение об отставке после скандала вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане. Прошение было принято премьер-министром. Временно обязанности главы военного ведомства были возложены на министра иностранных дел Фумио Кисиду.

Осенью прошлого года оппозиция потребовала от минобороны показать дневниковые записи японских миротворцев во время июльских крупномасштабных столкновений в Южном Судане. Министерство ответило, что документы были уничтожены сухопутными силами самообороны. Затем документы все же были обнаружены "в другом подразделении" — в Объединенном штабе сил самообороны. Позже выяснилось, что дневники хранились в цифровом виде в самих сухопутных силах самообороны и даже велась подготовка к их обнародованию, но из-за того, что это противоречило бы предыдущим заявлениям, было дано указание их уничтожить.

Инада утверждала, что подобных указаний не давала и не знала ни о существовании документов, ни о том, что факт их существования был скрыт. Однако проведенное расследование показало, что высокопоставленные чиновники министерства докладывали ей о существовании документов.

Со ссылкой на информированные источники Киодо также сообщает, что в ходе перестановок произойдет смена министра по делам летней Олимпиады 2020 года в Токио Тамаё Марукавы.

Эти перестановки, как отмечает агентство, необходимы премьеру и главе ЛДП Синдзо Абэ для повышения рейтинга его правительства, значительно снизившегося в последнее время.

По данным Киодо, на своем посту останется заместитель премьер-министра, министр финансов страны Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.