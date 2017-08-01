В ЕК прокомментировали данные о возможной заморозке финпомощи Турции

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия считает, что любые решения о приостановке финансирования Турции должны учитывать широкий спектр двусторонних отношений, сейчас взаимодействие с Анкарой отвечает интересам ЕС, заявил представитель ЕК Карлос Мартин.
"Любое решение о приостановке финансирования не должно приниматься отдельно от нашего общего подхода к отношениям в Турции, должны приниматься во внимание последствия для наших бенефициариев в Турции. Комиссия продолжает считать, что наше взаимодействие с Турцией более чем необходимо в свете последних событий", — сказал Мартин журналистам, комментируя ситуацию.
Он напомнил, что ЕК еще в декабре 2016 года представила на рассмотрение Совета ЕС проект директив по переговорам с Турцией о модернизации существующего уже 21 год таможенного союза.
"Комиссия считает, что модернизация таможенного союза принесет значимую экономическую выгоду обоим партнерам", — заявил представитель ЕК.