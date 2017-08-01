В Румынии обнаружили очаг африканской чумы свиней

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россельхознадзор сообщает об обнаружении очага африканской чумы свиней (АЧС) в Румынии, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что 31 июля во Всемирной организации здравоохранения животных был нотифицирован первый очаг африканской чумы свиней в Румынии. Согласно официальным данным падеж одной головы домашней свиньи был зарегистрирован 27 июля 2017 года в частном подворье на северо-западе страны в провинции Satu-Mare (район, граничащий с Венгрией и Украиной).

Отмечается, что с учетом данного случая на территории объединенной Европы в зону неблагополучия по АЧС уже попадают 6 государств — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Румыния, причем два из них признали у себя эпизоотическую ситуацию по АЧС как эндемичную, не поддающуюся контролю. В свою очередь российские специалисты заблаговременно прогнозировали и предоставляли своим европейским коллегам данные о реальной угрозе распространения вируса АЧС через Украину и Балканский регион в страны Центральной Европы с высокой популяцией как домашних свиней, так и диких кабанов, сообщает ведомство.

"Россельхознадзор в очередной раз выражает обеспокоенность таким развитием ситуации по АЧС на территории ЕС и призывает компетентные органы неблагополучных стран и стран, находящихся в зоне риска, к более тесному сотрудничеству в области профилактики и борьбы с этим трансграничным заболеванием", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.