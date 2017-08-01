МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Киевские власти опасаются оттока украинцев в Россию в связи с принятием закона об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям республики, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее МИД Украины заявил, что принятый в РФ закон, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительства в России для украинцев, дискриминирует граждан Украины. Документ, вступающий в силу с 1 сентября, предусматривает, что украинцы, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства. Это заявление заменит справку, которую ранее необходимо было получать в украинских структурах.

"Киевские власти прекрасно понимают, что украинцы, находящиеся в России, сравнивают ситуацию в нашей стране и у себя на родине, и с учетом ухудшения социально-экономической ситуации на Украине, ухудшением жизни людей, они стремятся получить вид на жительство или гражданство России", — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, появление столь невразумительных заявлений от профильного ведомства свидетельствует о том, что "МИД Украины понимает — после принятия закона будет отток украинцев в Россию".

Парламентарий подчеркнул, что решение России об упрощенном предоставлении гражданства и вида на жительство для украинцев абсолютно демократичное. Он также напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины, "нельзя никого принуждать к получению гражданства и отказу от него". При этом власти принуждали жителей республики оставаться в статусе украинского гражданства, отказывая им в выдаче документов, подчеркнул Цеков.

Еще одним примером правовой неразберихи на Украине парламентарий называл ситуацию с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, которого против его воли в один момент лишили украинского гражданства.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

Киевские власти выступили против предоставления гражданства РФ жителям Крыма, поскольку до сих пор считают украинской территорию полуострова. В Донбассе сложилась другая ситуация: из-за проходящей на юго-востоке страны военной операции жители ДНР и ЛНР фактически лишены возможности приехать в соответствующие службы на территории Украины, чтобы получить справку об отказе от украинского гражданства.