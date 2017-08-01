NI об ответных мерах России на санкции: Москва оставляет Трампу шанс

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Объявляя об ответных мерах на американский законопроект о санкциях, Москва сохранила шанс на компромисс и деэскалацию, пишет бывший глава аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб в The National Interest.

По его словам, в Вашингтоне бытует мнение, что Россия "разыгрывает слабую руку" и на самом деле пойдет на уступки под давлением США. Однако те сигналы, которые Москва посылает своими словами и поступками, рисуют совсем другую картину.

"Понять их — задача критической важности, если мы хотим избежать опасной спирали действий и противодействий, ведущей к росту напряженности с Россией", — считает Биб, описывающий подход Москвы как "холодный прагматизм".

В заявлении Кремля, которое, по словам автора, было получено вашингтонскими политиками на следующее утро после того, как конгресс принял санкции, описано несколько ответных мер.

Наибольшее внимание привлекли две: сокращение численности американских дипломатов в России и запрет на использование ими дачи в Серебряном бору. В декабре уходящая администрация Барака Обамы приняла похожие меры против 35 российских дипломатов.

Меньше внимание, по словам Биба, привлек другой важный момент — готовность в случае дальнейшего ухудшения отношений принять дополнительные меры, способные затронуть интересы США в тех областях, в которых без участия России им не обойтись.

С точки зрения автора, учитывая обстановку в Вашингтон и Москве, дальнейшее усиление напряженности, вплоть до конфронтации, возможно, но "не неизбежно": по его словам, Россия оставляет дверь для компромисса открытой.

Тот факт, что Москва дала американским дипломатам времени на сокращение численности персонала в России до первого сентября, тогда как в декабре администрация Обамы дала российскому посольству всего три дня, говорит о том, что у Кремля еще есть некоторые надежды на Трампа.

Не исключено, что он смягчит удар конгресса и сможет избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, поясняет Биб.

Автор отмечает, что сейчас, когда США размышляют о дальнейших действиях, неверно истолковывать шаги Москвы — например, принять желание Путина сохранить возможность для переговоров как слабость — опасно. Вашингтону необходимо найти баланс в своем подходе, чтобы избежать катастрофы, подводит итог Биб.