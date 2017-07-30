Путин рассказал, сколько американских дипломатов покинет Россию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек.

Персонал американских дипмиссий в России уменьшится на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. Об этом Путин сообщил в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — добавил он.

"Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", — отметил президент.

В пятницу Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, но в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп намерен его одобрить.

Как отмечали в российском МИД, эти действия подтверждают "крайнюю агрессивность" США в международных делах.

Помимо сокращения персонала диппредставительств, с августа посольство США не сможет пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.