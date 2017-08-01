ВС Киргизии получат от России два самолета Ан-26

БИШКЕК, 1 авг – РИА Новости. Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы Генерального штаба ВС Киргизии.

Киргизия и Россия договорились о поставках военно-технической помощи республике на общую сумму около 1 миллиарда долларов во время визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек в 2012 году. На сегодняшний день российская сторона на безвозмездной основе передала республике бронетанковую технику, артиллерийские системы с запасными частями и боеприпасы к различным видам стрелкового вооружения.

"Десятого августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части, где будет производится ремонт киргизской авиатехники, на российской авиабазе в городе Кант", — сообщила собеседница агентства.

По данным Генштаба ВС Киргизии, в церемонии передачи авиационной техники и оборудования для ремонтных мастерских примет участие российская делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым, а также руководство киргизского Генштаба.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, является модификацией исходной модели Ан-24. Благодаря большой ширине проема и установке специальной трап-створки грузовой люк позволяет десантировать грузы и легкую боевую технику. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями и одним дополнительным реактивным.

Российская авиабаза в киргизском городе Кант была открыта в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главной задачей является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению задач в горной местности.

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