ВС Киргизии получат от России два самолета Ан-26

БИШКЕК, 1 авг – РИА Новости. Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы Генерального штаба ВС Киргизии.
"Десятого августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части, где будет производится ремонт киргизской авиатехники, на российской авиабазе в городе Кант", — сообщила собеседница агентства.
По данным Генштаба ВС Киргизии, в церемонии передачи авиационной техники и оборудования для ремонтных мастерских примет участие российская делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым, а также руководство киргизского Генштаба.
Российская авиабаза в киргизском городе Кант была открыта в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главной задачей является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению задач в горной местности.
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