Астана направила Каиру протест после задержания казахстанских студентов

АСТАНА, 1 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана передало МИД Египта ноту протеста в связи с ситуацией с задержанием студентов, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

"С момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у нас достоверным сведениям в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта, но до сих пор мы не получили от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах задержания и местонахождения наших граждан", — сказал Жайнаков журналистам.

Он отметил, что "неоднократные и ежедневные переговоры с руководством МИД и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов".

"Накануне посол Казахстана в Египте обсудил ситуацию с казахстанскими гражданами с председателем верховного конституционного суда и помощником президента по национальной безопасности Египта. Несмотря на их заверения оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту не изменилась. В этой связи министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста, аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане", — сказал Жайнаков.

Он отметил, что МИД Казахстана продолжает решительно настаивать на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставления дипломатам доступа к задержанным.

С 20 июля с родными перестали выходить на связь шестеро казахстанских студентов. По данным МИД, они отправились в Египет для прохождения языковых курсов, студенты изучали арабский язык. О том, что казахстанцы задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны, стало известно 25 июля, однако причины их задержания не назывались.