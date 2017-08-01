Бунт заключенных в британской тюрьме урегулировали

ЛОНДОН, 1 авг — РИА Новости. Бунт среди заключенных, начавшийся в понедельник в британской тюрьме Mount, удалось урегулировать; пострадавших в результате инцидента нет, сообщает телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си со ссылкой на заявление министерства юстиции Великобритании.

После полудня в понедельник заключенные тюрьмы Mount в графстве Хартфордшир начали беспорядки, захватив два крыла здания исправительного учреждения. В тюрьме в настоящее время содержится более 1 тысячи заключенных, в захваченной части здания находилось около 227 человек.

Министерство юстиции направило на место инцидента сотрудников, имеющих опыт борьбы с беспорядками среди заключенных.

Как передает Би-Би-Си, министерство юстиции сообщило, что инцидент был урегулирован, никто из сотрудников и заключенных не пострадал и не получил травм.

"Виновные в инциденте будут переданы в полицию и могут провести больше времени за решеткой", — сообщило руководство исправительного учреждения.

Тюрьма Mount была открыта в 1987 году, в ней содержатся заключенные, отбывающие последние шесть месяцев своего срока.