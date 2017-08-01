В США у живущих близ посольства России выясняют, не боятся ли они шпионажа

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Американские журналисты спрашивают жителей вашингтонского района Гловер-Парк, где расположено посольство России, не обеспокоены ли они возможной шпионской деятельностью дипломатической миссии. Соответствующее электронное письмо местные жители получили от журналиста издания Washington Examiner.

"Вас беспокоит, что посольство расположено так близко, учитывая последние события? Я слышала, что некоторые люди… беспокоятся насчет камер, что посольство может шпионить за вами. Многих ли это беспокоит?" — говорится в письме.

Автор объясняет, что работает над статьей об "отношениях Гловер-Парк и российского посольства". "Это часто обсуждается? Вы считаете, что то, что посольство находится в вашем районе, влияет на него? Почему? Почему нет?" — говорится в письме.

РИА Новости пока не располагает комментарием издания.

Одна из жительниц Гловер-Парк сообщила РИА Новости, что не беспокоилась из-за посольства, пока не получила письмо от Washington Examiner. Она сказала, что теперь "может волноваться о том, что американцы могут проявить насилие по отношению к зданию и жилым помещениям, где проживают многие сотрудники посольства".

"Пресса должна избегать того, чтобы подстрекать людей", — сказала местная жительница.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить работу в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава дипмиссии в Москве в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Кроме того, Россия с 1 августа приостанавливает использование посольством США складских помещений на Дорожной улице и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Посол США заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами. Этот шаг стал ответом Москвы на изъятие в конце 2016 года российской дипсобственности в СШ и на разрабатываемые США новые антироссийские санкции.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация США изучает варианты ответа.