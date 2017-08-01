Глава МИД Великобритании считает, что Венесуэла стоит на грани катастрофы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Венесуэла находится "на грани катастрофы", сообщается на сайте британского правительства.

"Венесуэла стоит на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока не стало слишком поздно. Страна набрасывается сама на себя, более 100 человек уже погибли, демократия и основополагающие права в опасности", — заявил Джонсон.

Он добавил, что выборы в Национальное учредительное собрание "углубили проблемы и увеличили напряжение".

"Пришло время для правительства (Венесуэлы — ред.) внять здравому смыслу и начать работать с оппозицией относительно дальнейших действий, которые объединят людей Венесуэлы", — отмечает Джонсон в заявлении.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.