Россия зеркально ответит США на увеличение срока выдачи виз, заявили в СФ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия примет ответные дипломатические меры, в случае если посольство США в России пойдет на увеличение срока оформления виз для российских граждан; в числе таких мер может быть как зеркальное увеличение сроков выдачи российских виз гражданам США, так и "заморозка" работы консульств РФ в США, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Посольство США в РФ ранее допустило, что сокращение персонала дипмиссии приведет к замедлению консульской деятельности, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Очевидно, что если такое замедление виз по срокам произойдет, причины будут совсем не в сокращении персонала. Поэтому Россия готова к ответным дипломатическим мерам. Как принято в дипломатической практике, сроки выдачи российских виз американцам также будут увеличены", — сказал Морозов.

Он также не исключил, что в ответ консульские подразделения посольства РФ в США могут "просто заморозить" свою работу.

"Но вопрос, кому от этого будет лучше? Поэтому мы считаем, что у Госдепа сейчас есть очень хороший шанс показать, что его загранучреждения в России готовы к налаживанию российско-американских отношений", — заявил российский сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.