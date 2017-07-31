Экипаж самолета из Шри-Ланки потушил пожар на борту во время полета

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экипаж авиакомпании SriLankan Airlines потушил возгорание, возникшее во время полета из Индии в Шри-Ланку из-за телефонного аккумулятора, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление перевозчика.

Инцидент произошел в воскресенье на борту воздушного судна, летевшего из индийского города Кочи в Коломбо, когда в самолете находились 202 пассажира. Как говорится в заявлении авиакомпании, незадолго после подачи питания экипаж заметил, что с верхней багажной полки идет дым. После неудачных попыток потушить возгорание при помощи огнетушителя, члены экипажа поместили багаж в воду, посчитав, что в сумке могла загореться литиевая батарея.

"Из сумки перестал идти дым. В результате расследования экипаж обнаружил в сумке литиевый аккумулятор и два мобильных телефона", — сообщил перевозчик.

Тип батареи и модель обнаруженных телефонов авиакомпания не уточнила. Расследование происшествия продолжается.