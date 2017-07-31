В Минске сообщили об отмене визита премьера Пакистана и совместного форума

МИНСК, 31 июл — РИА Новости. Запланированные на начало августа визит в Минск премьер-министра Пакистана и белорусско-пакистанский бизнес-форум перенесены на неопределенный срок, сообщила в понедельник пресс-служба Белорусской торгово-промышленной палаты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июля сообщил, что премьер Пакистана Наваз Шариф намерен посетить Белоруссию с визитом в ближайшее время. Ожидалось, что визит может состояться 1-3 августа.

"В связи с переносом официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шарифа в Белоруссию ранее запланированный на 2 августа Белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится. О новой дате проведения бизнес-форума будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Верховный суд Пакистана постановил отстранить от власти Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями.