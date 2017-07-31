Санкции США против РФ идут вразрез с международным правом, заявили в ФРГ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила, что законопроект о расширении американских санкций против России противоречит нормам международного права, так как затрагивает интересы европейских предприятий.

"Мы попросту считаем, что это противоречит международному праву. Американцы не могу наказывать немецкие предприятия, поскольку они ведут экономическую деятельность в другой стране", — заявила Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke

По ее словам, ЕС не хочет "торговой войны", и поэтому они несколько раз и на различных уровнях добивались того, чтобы американцы отказались от идеи общих санкций.

"Поэтому важно, чтобы Еврокомиссия сейчас изучила ответные меры. Европа готова в короткий срок принять контрмеры, также и на других территориях", — сказала она.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".