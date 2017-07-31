МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила, что законопроект о расширении американских санкций против России противоречит нормам международного права, так как затрагивает интересы европейских предприятий.
По ее словам, ЕС не хочет "торговой войны", и поэтому они несколько раз и на различных уровнях добивались того, чтобы американцы отказались от идеи общих санкций.
"Поэтому важно, чтобы Еврокомиссия сейчас изучила ответные меры. Европа готова в короткий срок принять контрмеры, также и на других территориях", — сказала она.
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.
Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".