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В мире

Накрыло "Девятым валом": Порошенко объявил Айвазовского украинцем

18:2430.07.2017
(обновлено: 18:27 30.07.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские власти вновь попытались переписать историю мировой культуры. На этот раз президент Петр Порошенко  причислил русского художника Ивана Айвазовского к украинскому наследию. В Феодосийской картинной галерее напомнили, что Айвазовский родился в Крыму, который был частью Российской империи.

Ранее Порошенко обвинял Россию в попытках "гибридного присвоения истории", однако с такими усилиями гораздо чаще выступают в Киеве.

Русский художник

В эти дни широко отмечается двухсотлетие Айвазовского. Выдающийся живописец, мастер морского пейзажа родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии. 

Царь моря
© Инфографика
Царь моря
Украинский президент посвятил юбилейной дате запись в Facebook.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", — написал он на своей страничке.

Пользователи немедленно обратили на это внимание и в комментариях напомнили Порошенко, что в то время, когда Айвазовский жил и работал в Крыму, это была территория Российской империи.

Слова украинского президента прокомментировали и в Феодосийской картинной галерее, которая носит имя выдающегося мариниста. Как отметила старший научный сотрудник музея Ольга Гутман, Айвазовский — не первый художник, которого пытается приписать себе Украина.

"Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и Боровиковский значился украинским художником, Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником", — сказала она телеканалу RT.

Портрет И. Айвазовского работы А. Тыранова (1841)
© Public Domain
Биография Ивана Айвазовского
Гутман напомнимла, что Айвазовский получил образование в Петербургской академии художеств, воспитываясь в традициях русской школы живописи.

"Считаю абсолютно правильным называть его русским художником", — добавила она.

На слова Порошенко также отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

"Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается", — написал парламентарий в своем Twitter.

Анна Ярославна и князь Владимир

В Киеве не раз заявляли претензии на тех или иных деятелей русской истории и культуры, имеющих хотя бы отдаленное отношение к современной Украине.

Софийский собор в Великом Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Украина, не завидуй": МИД РФ отреагировал на твиты Киева о Древней Руси
Например, в мае, после того как президент России Владимир Путин во время визита во Францию упомянул о княжне Анне Ярославне, в Киеве разразилась целая буря.

Говоря о глубоких корнях российско-французских отношений, российский лидер напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, став одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа.

Анна Ярославна (родилась, по разным источникам, в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010), новгородского (1010-1034) и киевского (1016-1018 и 1019-1054). Во Франции ее действительно называют Анной Русской или Анной Киевской.

Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statue
Битва украинцев за Ярославну: как Россия и Украина не поделили княжну
Тогда Порошенко обвинил Путина в попытке похитить Анну Ярославну "в российскую историю", а ее отца, Ярослава Мудрого, назвал "древнеукраинским князем".

С подобными высказыванием выступили и другие украинские политики. Так, глава МИД Павел Климкин заявил, что будет считать украинцем Пушкина — ведь великого русского поэта вдохновляли Крым и Одесса.

Об Анне Ярославне Порошенко говорил и месяц спустя, когда уже сам был с визитом во Франции. Он назвал княжну символом отношений между Парижем и Киевом, вновь обвинил Россию в попытке "украсть историю" и заявил, что не допустит этого.

С подобными обвинениями украинский президент выступал и в ноябре прошлого года, когда в Москве открыли памятник князю Владимиру.

"Это еще одна попытка гибридного присвоения истории", — заявил тогда Порошенко. 

На эти слова ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Гибридное присвоение истории — это на каждом углу последние два года кричать, что Украина стоит у истоков создания ООН и с первого дня своей работы в 1945 году, будучи еще в составе СССР, украинская делегация принимала самое активное участие в формировании Организации, а параллельно с этим в 2014 году сносить в Киеве памятник Дмитрию Мануильскому — первому представителю Украины в ООН. И это лишь один из тысяч примеров "гибридного сознания", — написала дипломат в Facebook.

Открытия чудные

Порой в Киеве делают удивительные открытия в истории. Брат бывшего президента Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной рады Петр Ющенко, называющий себя историком, недавно заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.

Евгений Кибрик. Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Мнение: Киев пытался "приватизировать" прошлое, изменив родину Ильи Муромца
В интервью телеканалу "Рада" он рассказал о существовании некой цивилизации, которая объединяла 70 народностей. Украина в нее входила, хотя и находилась на ее границе.

"Украина, которая стоит на границе, да, Украина — это окраина, только окраина цивилизации", — пояснил он.

Древнегреческие философы, по его словам, говорили по-украински, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

Сам бывший президент Ющенко в свою очередь говорил о том, что украинская "уникальная цивилизация" подарила миру множество шедевров. К создателям этих шедевров он причислил и ряд творцов русской культуры.

Марш, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в центре Киева в 2014 году. 22 февраля 2017
© Фото : РИА Украина/ Евгений Котенко
Оплодотворение по-украински. Откровения древнегреческой истории
"Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", — заявил Ющенко.

Кроме того, заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив, проанализировав квартеты Бетховена, выяснил, что в их основе лежат украинские народные мелодии, а доктор исторических наук Виктор Белый смутил украинских журналистов утверждением, что Украина "со второго тысячелетия до нашей эры" была житницей всего мира "наряду с Египтом".

Cпикер Верховной рады Андрей Парубий, в свою очередь, порадовал украинцев сообщением о том, что украинскому флоту больше тысячи лет. 

"Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь", — говорилось в поздравлении спикера к Дню ВМС Украины.

А украинское Минобророны попыталось изменить "гражданство" Ильи Муромца, переправив в Википедии место его рождения. Считается, что былинный богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома, но украинские историки заявляют, что Илья Муромец — уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом.

По мнению главного редактора журнала "Историк" Владимира Рудакова, такие усилия по переписыванию прошлого выглядят смехотворно.

"Речь даже не о том, что они предлагают какие-то альтернативные точки зрения… Речь о том, что само стремление переписать историю становится самоцелью для украинских политиков и части историков. Понятно, что это некий политический заказ, который они реализовывают", — сказал Рудаков РИА Новости.

Он добавил, что все это имеет единственную цель — как можно дальше дистанцироваться от общей с Россией историей, но именно это делает и эту историю "не наукой, не частью общественного сознания, а объектом фальсификаций и манипуляций".

Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории по-киевски >>

Потомки древних укров
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Потомки древних укров
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