Накрыло "Девятым валом": Порошенко объявил Айвазовского украинцем

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские власти вновь попытались переписать историю мировой культуры. На этот раз президент Петр Порошенко причислил русского художника Ивана Айвазовского к украинскому наследию. В Феодосийской картинной галерее напомнили, что Айвазовский родился в Крыму, который был частью Российской империи.
Ранее Порошенко обвинял Россию в попытках "гибридного присвоения истории", однако с такими усилиями гораздо чаще выступают в Киеве.
Русский художник
В эти дни широко отмечается двухсотлетие Айвазовского. Выдающийся живописец, мастер морского пейзажа родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии.Facebook.
"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", — написал он на своей страничке.
Пользователи немедленно обратили на это внимание и в комментариях напомнили Порошенко, что в то время, когда Айвазовский жил и работал в Крыму, это была территория Российской империи.
Слова украинского президента прокомментировали и в Феодосийской картинной галерее, которая носит имя выдающегося мариниста. Как отметила старший научный сотрудник музея Ольга Гутман, Айвазовский — не первый художник, которого пытается приписать себе Украина.
"Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и Боровиковский значился украинским художником, Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником", — сказала она телеканалу RT.
"Считаю абсолютно правильным называть его русским художником", — добавила она.
На слова Порошенко также отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.
"Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается", — написал парламентарий в своем Twitter.
Анна Ярославна и князь Владимир
В Киеве не раз заявляли претензии на тех или иных деятелей русской истории и культуры, имеющих хотя бы отдаленное отношение к современной Украине.
Говоря о глубоких корнях российско-французских отношений, российский лидер напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, став одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа.
Анна Ярославна (родилась, по разным источникам, в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010), новгородского (1010-1034) и киевского (1016-1018 и 1019-1054). Во Франции ее действительно называют Анной Русской или Анной Киевской.
С подобными высказыванием выступили и другие украинские политики. Так, глава МИД Павел Климкин заявил, что будет считать украинцем Пушкина — ведь великого русского поэта вдохновляли Крым и Одесса.
Об Анне Ярославне Порошенко говорил и месяц спустя, когда уже сам был с визитом во Франции. Он назвал княжну символом отношений между Парижем и Киевом, вновь обвинил Россию в попытке "украсть историю" и заявил, что не допустит этого.
С подобными обвинениями украинский президент выступал и в ноябре прошлого года, когда в Москве открыли памятник князю Владимиру.
"Это еще одна попытка гибридного присвоения истории", — заявил тогда Порошенко.
На эти слова ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Гибридное присвоение истории — это на каждом углу последние два года кричать, что Украина стоит у истоков создания ООН и с первого дня своей работы в 1945 году, будучи еще в составе СССР, украинская делегация принимала самое активное участие в формировании Организации, а параллельно с этим в 2014 году сносить в Киеве памятник Дмитрию Мануильскому — первому представителю Украины в ООН. И это лишь один из тысяч примеров "гибридного сознания", — написала дипломат в Facebook.
Открытия чудные
Порой в Киеве делают удивительные открытия в истории. Брат бывшего президента Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной рады Петр Ющенко, называющий себя историком, недавно заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.
"Украина, которая стоит на границе, да, Украина — это окраина, только окраина цивилизации", — пояснил он.
Древнегреческие философы, по его словам, говорили по-украински, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.
Сам бывший президент Ющенко в свою очередь говорил о том, что украинская "уникальная цивилизация" подарила миру множество шедевров. К создателям этих шедевров он причислил и ряд творцов русской культуры.
Кроме того, заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив, проанализировав квартеты Бетховена, выяснил, что в их основе лежат украинские народные мелодии, а доктор исторических наук Виктор Белый смутил украинских журналистов утверждением, что Украина "со второго тысячелетия до нашей эры" была житницей всего мира "наряду с Египтом".
Cпикер Верховной рады Андрей Парубий, в свою очередь, порадовал украинцев сообщением о том, что украинскому флоту больше тысячи лет.
"Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь", — говорилось в поздравлении спикера к Дню ВМС Украины.
А украинское Минобророны попыталось изменить "гражданство" Ильи Муромца, переправив в Википедии место его рождения. Считается, что былинный богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома, но украинские историки заявляют, что Илья Муромец — уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом.
По мнению главного редактора журнала "Историк" Владимира Рудакова, такие усилия по переписыванию прошлого выглядят смехотворно.
"Речь даже не о том, что они предлагают какие-то альтернативные точки зрения… Речь о том, что само стремление переписать историю становится самоцелью для украинских политиков и части историков. Понятно, что это некий политический заказ, который они реализовывают", — сказал Рудаков РИА Новости.
Он добавил, что все это имеет единственную цель — как можно дальше дистанцироваться от общей с Россией историей, но именно это делает и эту историю "не наукой, не частью общественного сознания, а объектом фальсификаций и манипуляций".
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