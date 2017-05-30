Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории по-киевски

Слова президента России Владимира Путина о русской княжне Анне Ярославне вызвали негодование в администрации главы Украины Петра Порошенко – там заявили, что она была украинкой, потому что "Москвы тогда еще не существовало". За 25 лет независимости в стране сформировалась принципиально новая "научная" дисциплина "История Украины", методика, приемы, направления и основные цели которой едва ли имеют что-то общее с исторической наукой. Удивительные "факты" от киевских политиков и украинских историков – в нашей подборке.