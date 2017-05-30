Украинский политик обвинил Путина в "присвоении" Анны Ярославны

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Слова российского президента Владимира Путина о княжне Анне Ярославне вызвали негодование в администрации главы Украины Петра Порошенко.

"Мои дорогие французские друзья, президент России Путин сегодня пытался запутать вас. Анна Киевская, королева Франции родом из Киева, а не из Москвы (Москвы тогда еще не было)", — написал замглавы администрации Дмитрий Шимкив в Facebook.

Он также добавил, что Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских королей, изначально принадлежало самой Анне. Она получила его от отца, великого князя Киевского Ярослава Мудрого, основателя знаменитой библиотеки.

Накануне Владимир Путин и президент Франции Эммануэлем Макроном посетили выставку в Версале, посвященную визиту Петра I во Францию в 1717 году. Считается, что именно та поездка положила начало устойчивым связям между странами. Российский лидер отметил, что французско-русские отношения фактически начались значительно раньше – с брака княжны Анны Ярославны с Генрихом I в 1051 году.