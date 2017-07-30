Пушков сравнил "наследие" Порошенко с картиной Айвазовского "Девятый вал"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил "наследие" президента Украины Петра Порошенко с картиной Ивана Айвазовского "Девятый вал".
Ранее Порошенко причислил родившегося в Феодосии Айвазовского к украинскому культурному наследию.
Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июля 2017 г.
В Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского напомнили, что живописец родился и жил в Феодосии в ХIХ веке — в то время, когда город входил в состав Российской империи.
Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.