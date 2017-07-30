Пушков сравнил "наследие" Порошенко с картиной Айвазовского "Девятый вал"

Представитель от законодательного Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. Архивное фотогосударственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ

Представитель от законодательного Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. Архивное фотогосударственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил "наследие" президента Украины Петра Порошенко с картиной Ивана Айвазовского "Девятый вал".

Ранее Порошенко причислил родившегося в Феодосии Айвазовского к украинскому культурному наследию.

Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июля 2017 г.

В Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского напомнили, что живописец родился и жил в Феодосии в ХIХ веке — в то время, когда город входил в состав Российской империи.

Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.