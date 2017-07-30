МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал чтить украинское наследие в связи с двухсотлетием художника Ивана Айвазовского.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", — написал Порошенко на своей страничке в Facebook.

К записи политик также добавил хештег #GloryToUkraine ("Слава Украине" – ред.)

Иван Айвазовский, известный художник армянского происхождения, родился в 1817 году в Крыму, входящим в состав Российском империи. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и в своем родном городе — Феодосии.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.