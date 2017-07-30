Жертвами взрыва в Могадишо стали не менее пяти человек

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли при взрыве заминированного автомобиля рядом с отделением полиции в Сомали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало о мощном взрыве в сомалийской столице Могадишо.

По словам капитана полиции Мохамеда Хуссейна (Mohamed Hussein), взрыв прогремел рядом с отделением полиции Waberi, этот взрыв мог устроить террорист-смертник. Сообщается о 13 пострадавших. Большинство жертв — мирные жители.