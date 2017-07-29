Граждане ФРГ больше не доверяют немецким автопроизводителям, показал опрос

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Более половины граждан Германии считают, что немецкие автопроизводители больше не заслуживают доверия, свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

По его результатам, такое мнение высказали 53% опрошенных. Лишь 5% респондентов заявили, что Volkswagen, BMW, Audi и другие немецкие марки остаются "очень надежными". Еще почти 40% считают, что немецкие автопроизводители скорее надежны, чем наоборот.

Помимо этого, 75% опрошенных высказались в пользу ужесточения ответственности для автопроизводителей, совершивших правонарушение. Опрос проводился 27 июля, в нем приняли участие 500 человек.

Журнал Spiegel на прошлой неделе сообщил, что ведущие участники автомобильного рынка Германии, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler, подозреваются в причастности к картельному сговору. По его данным, они согласовывали между собой вопросы, касающиеся, в том числе, технологии очистки выхлопных газов в автомобилях с дизельными двигателями.

Указывалось, в частности, что они с целью экономии договорились уменьшить размеры резервуаров для жидкости AdBlue, используемой для преобразования вредных выхлопов, что могло заложить основы грядущего "дизельного скандала".