Рогозин рассказал, кто мог быть причастен к авиаинциденту над Румынией

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что за запретом пролета его самолета через воздушное пространство Румынии стоит несколько сторон, это было спланированной провокацией.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

"Я думаю, что тут несколько сторон… Во первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом, им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

"С другой стороны, это Румыния, которая сейчас стала совершенно очевидной марионеткой США, которая на своей территории вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности разместила американскую систему ПРО", — добавил вице-премьер.