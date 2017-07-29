Шри-Ланка и Китай подписали соглашение об аренде порта

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл — РИА Новости. Шри-Ланка и Китай в субботу подписали соглашение о передаче в аренду китайской компании China Merchants Port Holdings южного ланкийского порта Хамбантота, сообщили в министерстве портов и судоходства Шри-Ланки.

Церемония подписания прошла в министерстве портов и судоходства в присутствии высокопоставленных чиновников обеих стран. С ланкийской стороны договор подписали представитель министерства портов и судоходства и Управления портов Шри-Ланки, с китайской стороны — представитель China Merhant Group, владеющей China Merchants Port Holdings и посол КНР в Коломбо Ху Дзянхуа.

Правительство Шри-Ланки одобрило соглашение во вторник, по нему китайская сторона получит 70% в компаниях, создаваемых для управления работой порта Хамбантота. Это вторая версия соглашения, первая предусматривала 80% китайского контроля и вызвала критику общественности, в частности работников топливной сферы, которые опасаются роста влияния китайского капитала. Общая стоимость сделки составляет 1,12 миллиарда долларов.

Кроме того, соглашение вызвало обеспокоенность в Нью-Дели, где опасаются, что Китай сможет использовать порт в военных целях. Однако министр портов и судоходства Махинда Самарасингхе во вторник заявил, что "безопасность порта не будет отдана кому-либо еще, она будет на 100% обеспечиваться ланкийцами", выразив надежду, что это лишит оснований опасаться "злоупотребления с китайской стороны".

По соглашению будет создано две компании, одна из которых будет заниматься безопасностью и на 50,7% будет принадлежать Шри-Ланке, а вторая компания будет управлять операциями в порту и на 85% будет контролироваться China Merchants Port Holdings.