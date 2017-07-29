Politico: конгресс заставил Трампа "проглотить горькую пилюлю" санкций

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дональд Трамп будет вынужден подписать законопроект о новых российских санкциях, несмотря на то, что это нанесет серьезный удар по отношениям с Москвой, пишет Politico.

Заявление Белого дома о том, что Трамп одобрил окончательную версию законопроекта на основании того, что в ней учли его замечания — попытка администрации "сохранить лицо", утверждает автор. По его словам, ситуация обстоит так, что у президента США, которому в данном вопросе противостоят как конгрессмены-демократы, так и республиканцы, фактически нет другого выбора, кроме как подписать законопроект вопреки собственному желанию.

"Решение наложить на законопроект вето было бы для администрации абсолютно безрассудным. Конгресс преодолел бы вето, и Трамп в конечном итоге лишь подлил бы масла в огонь "российского" скандала в Вашингтоне", — пояснил Эдвард Фишман, экс-сотрудник госдепа, занимавшийся при Обаме разработкой антироссийских санкций.

Законопроект существенно ограничит возможности президента по ведению переговоров с Москвой, подчеркивает автор. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости сотрудничества с Россией по таким вопросам, как борьба с терроризмом и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

Кроме того, Белый дом ранее уже выражал недовольство вмешательством конгресса в область внешней политики — прерогативу исполнительной власти. Об этом же говорил и госсекретарь Рекс Тиллерсон, призывавший конгрессменов не ограничивать возможности для маневра при переговорах с Москвой, напоминает Politico.

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Трамп готов подписать законопроект об усилении санкций против России, Ирана и КНДР, одобренный конгрессом.

Законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики и вносит коррективы в круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами. Пакет ограничений, которые в основном касаются российского энергетического сектора, может стать самым масштабным с начала 2014 года.

На фоне одобрения конгрессом закона о новых антироссийских санкциях Москва предписала Вашингтону сократить число дипломатов в России до 455 человек. Кроме того, со следующего месяца американское посольство не сможет пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице в Москве.