Трамп планирует подписать законопроект об усилении антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Президент США Трамп подпишет законопроект об усилении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР, сообщил Белый дом в пятницу.
31.8%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.2%Ограничиться индивидуальными санкциями
61.7%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
4.3%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.
Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".