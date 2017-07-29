Президент Палестины покинул больницу после обследования

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас покинул больницу в Рамалле, куда был госпитализирован в связи с обследованием, сообщил палестинскому агентству WAFA министр здравоохранения страны Джавад Авад.

"Президент покинул больницу в целости и сохранности после медицинского обследования, которое он проходит обычно каждые полгода, и результаты обследования были замечательными – они показали, что здоровье президента отличное", — заявил Авад.

Ранее о госпитализации 82-летнего Аббаса по причине планового обследования сообщил представитель администрации президента Палестины Набиль Абу Радина.

Аббас в 2004 году после смерти Ясира Арафата возглавил Организацию освобождения Палестины, а затем Палестинскую национальную администрацию. В 2013 году он стал первым президентом Палестины.