Процесс по делу создателей программы пыток для ЦРУ начнется 5 сентября

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в штате Вашингтон назначил на 5 сентября рассмотрение иска правозащитников против двух психологов, которые составили для ЦРУ инструкции по применению жестоких методов допроса, признанных впоследствии пытками, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Иск подан от лица трех бывших задержанных, которых избивали, не давали спать, обливали ледяной водой, сажали в ящики и заставляли стоять много дней с руками, скованными над головой.
Адвокаты признают, что их подсудимые готовили документацию для ЦРУ с описаниями методов допроса, но утверждают, что это само по себе не дает оснований обвинить их в потворстве и организации пыток.