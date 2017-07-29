Процесс по делу создателей программы пыток для ЦРУ начнется 5 сентября

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в штате Вашингтон назначил на 5 сентября рассмотрение иска правозащитников против двух психологов, которые составили для ЦРУ инструкции по применению жестоких методов допроса, признанных впоследствии пытками, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU) в своем иске требует привлечь к ответственности психологов Джеймса Митчелла и Брюса Джессена, которые разработали методику допросов и заработали на делах с ЦРУ более 80 миллионов долларов.

Иск подан от лица трех бывших задержанных, которых избивали, не давали спать, обливали ледяной водой, сажали в ящики и заставляли стоять много дней с руками, скованными над головой.

Судья не удовлетворил иск ACLU, но и не оправдал Митчелла и Джессена, как того требовала защита, а назначил процесс для рассмотрения дела по существу.

Адвокаты признают, что их подсудимые готовили документацию для ЦРУ с описаниями методов допроса, но утверждают, что это само по себе не дает оснований обвинить их в потворстве и организации пыток.