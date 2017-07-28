МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция.
В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Полиция задержала предполагаемого преступника.
"Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
#Hamburg: Blutige Attacke an der #Fuhlsbüttler Straße auf Passanten. Ein Täter wurden offenbar festgenommen. pic.twitter.com/Om22umA7L9— Thomas Röthemeier (@t_roethemeier) 28 июля 2017 г.
Согласно данным таблоида Bild, полиция ищет еще одного мужчину. В связи с этим оцеплена большая часть улицы Фульсбуттлер. На месте находятся полицейские с оружием, в небе кружит вертолет.
Данных о состоянии пострадавших также пока нет.