СМИ назвали преемника отстраненного от власти премьера Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл — РИА Новости. Правящая в Пакистане партия Пакистанская мусульманская лига (Н) выбрала в качестве следующего премьер-министра Шехбаза Шарифа, брата отстраненного в пятницу от поста главы правительства Наваза Шарифа, передает телеканал Geo TV, не приводя источник.

Такое решение было принято на встрече руководства ПМЛ (Н), состоявшейся в пятницу. Других подробностей телеканал не приводит.

Шехбаз Шариф, главный министр штата Пенджаб с 2008 года, также занимавший этот пост в 1997-1999 годах, изначально рассматривался как основной кандидат на пост премьера в силу семейных связей – партия ПМЛ (Н) выстроена вокруг состоятельного семейства Шарифа.

Тем не менее, Шехбаз Шариф сейчас не может возглавить правительство, поскольку главой правительства может быть только избранный депутат Национального собрания. Ему предстоит избраться в парламент в рамках довыборов от какого-либо округа. В связи с этим, непосредственным преемником его брата будет переходная персона, но имя этого человека пока не известно. Ему предстоит возглавлять правительство в течение полутора месяцев.

В пятницу Верховный суд Пакистана постановил отстранить от власти премьер-министра Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями. На прошлой неделе специальная следственная комиссия представила десятитомный доклад по панамскому делу, на основании которого Верховный суд и принял решение об отстранении Шарифа и о начале уголовного дела в отношении премьера и его семьи, которое должно завершиться в течение полугода.