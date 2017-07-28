Верховный суд Пакистана отстранил от власти премьер-министра Наваза Шарифа

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл – РИА Новости. Верховный суд Пакистана в пятницу постановил отстранить от власти премьер-министра Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи, передает телеканал Geo TV.

Опубликованные в апреле 2016 года документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca показали, что два сына премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа и его дочь владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах. В апреле комиссия из пяти судей Верховного суда тремя голосами постановила создать специальную комиссию для дальнейшего расследования дела. На прошлой неделе комиссия из тех же трех судей рассмотрела десятитомный доклад, оставив окончательное решение за комиссией из пяти судей.

Решение об отстранении Шарифа от власти было принято единогласно. Суд постановил начать уголовное дело против премьера.

Верховный суд постановил направить материалы, собранные специальной следственной группой в суд, где должны быть открыты дела не только против Шарифа, но и против его детей — дочери Мариам и сыновей Хасана и Хуссейна. Объясняя решение об отстранении премьера, комиссия судей заявила, что премьер вел себя "нечестно" с верховным судом и парламентом.

"Он более не имеет право быть честным членом парламента и прекращает занимать офис премьер-министра", — заявил судья Эйаз Афзал Хан, зачитывавший общее решение.

Кроме того, суд в рамках того же панамского дела отстранил от власти министра финансов Исхака Дара.