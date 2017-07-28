Пропавшего в Абхазии российского туриста ищут в районе перевала Аданга

СУХУМ, 28 июл – РИА Новости. Поиски пропавшего в горах Абхазии туриста из России Андрея Лихачева продолжились в районе перевала Аданга, сообщил пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

Ранее абхазские спасатели начали поиски пропавшего туриста из России. Лихачев планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Он прибыл в Абхазию 9 июля, в последний раз связывался с матерью 12 июля, а уже 22 июля он должен был вылететь из сочинского аэропорта в Москву. Накануне в МЧС Абхазии сообщили, что если поиски туриста не дадут результатов, поисковая группа на вертолете отправится на перевал Аданга.

"Группа спасателей в составе шести человек высадилась на Аданге на три дня. С Аданги они проверят район Черной воды, затем перевал Кулямба и высоту Адзгара", — приводит слова пресс-секретаря МЧС агентство Sputnik Абхазия.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>