Рябков назвал цель США при введении новых санкций против России

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. США нелегитимно пытаются получить для себя конкурентные преимущества с введением антироссийских санкций и стремятся осложнить деятельность российских компаний, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть еще один важный момент – об этом президент России сказал предельно четко вчера: США, в свойственной им манере, обращаясь к нелегитимным противозаконным приемам, стараются одновременно получить для себя конкурентные преимущества. В этом законодательстве есть целый набор мер, направленных на то, чтобы осложнить нормальное функционирование российских хозяйственных операторов наших компаний в самых разных областях", — сказал Рябков журналистам.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон создает для себя таким образом ряд выгодных условий.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.4% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.2% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.2% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

4.2% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

"Ясно, что альтернативу американцы создают для себя. Этот законопроект — это средство запугивания всего мира последствиями непослушания, последствиями неготовности двигаться в фарватере американской политики, следовать политической воле Вашингтона", — подчеркнул Рябков.

Замглавы российского МИД высказал надежду, что такие оценки на практике найдут отражение в действиях коллег за рубежом.

"Я надеюсь, что именно такие оценки, если не публично, то, по крайней мере, в практических действиях начнут получать большее отражение в поведении коллег за рубежом. Мы уже видим признаки беспокойства и тревоги по поводу подобного рода американской политики, политики диктата и навязывания своей воли остальному международному сообществу", — подчеркнул он.