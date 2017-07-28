Рябков назвал цель США при введении новых санкций против России

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. США нелегитимно пытаются получить для себя конкурентные преимущества с введением антироссийских санкций и стремятся осложнить деятельность российских компаний, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон создает для себя таким образом ряд выгодных условий.
31.4%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.2%Ограничиться индивидуальными санкциями
62.2%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
4.2%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Замглавы российского МИД высказал надежду, что такие оценки на практике найдут отражение в действиях коллег за рубежом.
"Я надеюсь, что именно такие оценки, если не публично, то, по крайней мере, в практических действиях начнут получать большее отражение в поведении коллег за рубежом. Мы уже видим признаки беспокойства и тревоги по поводу подобного рода американской политики, политики диктата и навязывания своей воли остальному международному сообществу", — подчеркнул он.