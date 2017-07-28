Арестованный в Греции россиянин отверг все обвинения американских властей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Арестованный в Греции по запросу властей США россиянин отверг все обвинения в незаконной финансовой деятельности и отмывании преступных доходов через электронную биржу, он также отказался от добровольной экстрадиции в США, сообщают греческие СМИ.

Россиянин был арестован 25 июля в "роскошной" гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. Полиция Греции не называет имени россиянина, некоторые СМИ дают его инициалы – АВ, а некоторые сообщили, что это Александр Винник. В полиции полагают, что 38-летний россиянин с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют.

"По оценкам следственных органов в США предполагается, что с момента создания сайта по сегодняшний день было отмыто, по крайней мере, четыре миллиарда долларов, поскольку через электронную платформу были сделаны вклады на 7 миллионов биткоинов и снято около 5,5 миллиона биткоинов", — говорится в официальном сообщении полиции.

На первом слушании перед прокурором в апелляционном суде Салоник россиянин, в отношении которого был издан ордер на временный арест по запросу американского министерства юстиции, отрицал все обвинения, которые ему приписываются. Совет судей решит, будет ли он выдан США, пишет греческое издание газеты Haffington Post.

Два месяца до вынесения решения россиянин будет оставаться под стражей в управлении полиции в Салониках.

© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег © AFP 2017 / Sakis Mitrolidis Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег

Арест

Издание пишет, что арест проводился в рамках сотрудничества полиции Греции и ФБР США, считающим россиянина главой сетевой платформы BTC-e по отмыванию преступных денег.

"Для ареста АВ в Грецию приехали представители ФБР, специализирующиеся на борьбе с киберпреступлениями. Американские агенты были на постоянной связи с сотрудниками службы безопасности в Салониках. "Мы хотим, чтобы его поймали, когда он спит. В любом случае, надо захватить его мобильный телефон в то время, когда он включён, чтобы он не успел нажать кнопку и заблокировать его, говорили американцы своим коллегам", — пишет издание.

Россиянин приехал в Грецию на отдых за неделю или 10 дней до ареста. "Хакеры" из американского ФБР обнаружили его след в дорогой гостинице. Уранополисе и сообщили грекам. Одновременно греческая полиция запросила от прокуратуры разрешение на прослушивание, чтобы установить точное место нахождения разыскиваемого, пишет газета.

"Утром во вторник россиянин с телефоном в руке в летней одежде вышел из номера, чтобы пойти поплавать. Греческие полицейские схватили его, забрали мобильный телефон и надели наручники. Россиянин не осознал, что последние сутки находился под присмотром полицейских, следивших за каждым его шагом",- говорится в статье.

ФБР надеется, что сможет с мобильного телефона, через который россиянин совершал многомиллионные операции, получить доступ к архиву всех переводов.

"Деньги, которые отмывались, были получены, по мнению американских властей, от незаконной деятельности преступных организаций, от уплаты выкупа в случаях электронного взлома и электронных атак. Полицейские источники подчеркивали, что случай АВ станет case study (делом для изучения) для полиции всего мира, а для расшифровки его действий требуются специалисты, которые мало где есть", — пишет издание, отметив, что американские агенты готовы к передаче таких знаний греческим коллегам.

По сообщению полиции Греции, в номере были изъяты два ноутбука, два планшета, пять мобильных телефонов, один маршрутизатор (роутер), фотоаппарат и четыре кредитных карты.

Обвинения

"Эфимерида Македония" ("Газета Македония") пишет, что представители американского консульства неделю назад прибыли в Салоники, чтобы запросить о начале расследования и представить запрос о правовой помощи. Издание называет россиянина "королем биткоинов".

"Для американцев дело имеет важное значение, так как 38-летний россиянин обвиняется в создании самой большой платформы незаконного обмена цифровых валют. С 2011 года до сегодняшнего дня на этой платформе были депозиты на 7 миллионов биткоинов и сняты 5,5 миллионов. И американское правосудие и, в частности, власти Калифорнии его обвиняют в отмывании грязных денег в размере 4 миллиардов долларов. Помимо прочего, цена одного биткоина на цифровом рынке сегодня достигает 2142 евро и 2493 долларов",- пишет газета.

Она отмечает, что россиянин отдыхал с женой и двумя их сыновьями 3 и 6 лет "в роскошном отеле" в Уранополисе.

Директор службы безопасности в Салониках Авраам Айвазидис сообщил, что арест проведен в рамках правовой помощи по запросу властей США, которые разыскивали гражданина РФ за преступления, которые он якобы совершил в Америке.

Сайт digitallife.gr пишет, что, как полагают, что через платформу BTC-e могла пройти большая часть биткоинов, украденных в 2014 году на электронной бирже "цифровых валют" Mt Gox. Тогда якобы исчезло 850 тысяч "монет" стоимостью около 500 миллионов долларов. В краже денег обвинялись хакеры, делом заинтересовались власти США, но затем появлялись сообщения, что 200 тысяч "монет" потом нашлись в электронных кошельках самой биржи.

Афинское агентство новостей пишет, что россиянин в суде отверг все обвинения.

"Он сказал, что удивлен арестом, и отверг какую-либо причастность к тому, в чем его обвиняют американские власти. Он отказался от экстрадиции в США, и было решено, что он останется под стражей до тех пор, пока совет судей Салоников не примет решение по запросу о выдаче США. В ближайшие два месяца — это максимальный срок ареста — совет проведёт заседание и вынесет решение", — пишет агентство.